Milano: inaugurata al Parco Agricolo Sud la prima area picnic in plastica riciclata

- Oggi è stata inaugurata al Parco Agricolo Sud Milano la prima area picnic in plastica riciclata, di produzione al 100% italiana, donata da P&G Italia, in collaborazione con Corepla e Carrefour, frutto dell'iniziativa "Riciclare la plastica è un gioco da bambini". Tavoli, panchine, porta bici e tanti altri arredi urbani per trascorrere piacevoli momenti all'aria aperta nei parchi regionali e nazionali in tutta Italia. (Com)