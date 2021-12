Energia: italiana Fimer firma accordo in Algeria per la produzione di inverter fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda italiana Fimer e l'Ente nazionale per le industrie elettroniche algerino (Enie) collaboreranno sulla produzione locale di inverter fotovoltaici a sostegno di tutti i bandi governativi nazionali e del mercato libero, con l’obiettivo di installare l’equivalente di 13 GW entro il 2030, grazie all'accordo firmato il 14 dicembre. Lo riferisce oggi una nota dell'azienda con sede a Vimercate. La collaborazione partirà nel 2022. In Italia rimarrà il cuore della produzione destinata al mercato algerino, ossia la produzione e l'assemblaggio della componentistica elettronica, mentre ad Enie le parti rimanenti degli inverter, assemblaggio e test finali. “Siamo felici di poter annunciare la joint venture con Enie, frutto di anni di lavoro”, ha commentato Ambrogio Carzaniga – Board Member di Fimer. “Questa partnership conferma l’impegno costante di Fimer nell’adattare il modello di business ai diversi bisogni del mercato. Ma non solo. Contribuisce infatti ad incrementare la presenza di aziende italiane di eccellenza in Algeria, e in generale in tutta l’area comunemente conosciuta con il nome Maghreb, e favorisce il riequilibrio della bilancia commerciale Italia–Algeria, oltre che incrementare la presenza italiana nello scacchiere geo-politico del Nord Africa”, ha spiegato Carzaniga. (segue) (Ala)