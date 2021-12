Energia: italiana Fimer firma accordo in Algeria per la produzione di inverter fotovoltaici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di una “concreta testimonianza della collaborazione tra imprese nel settore delle energie rinnovabili”, ha commentato l’ambasciata d’Italia via Twitter. Il contratto è stato siglato dall'amministratore delegato di Enie e da Salah Ali Aoudia, rappresentante della società italiana in Algeria. La firma dell'accordo è avvenuta anche alla presenza del ministro dell'Industria, Ahmed Zghdar, del ministro dell'Istruzione superiore e della ricerca scientifica, Abdelbaki Benzeyane, e del ministro della transizione energetica e delle energie rinnovabili, Ben Attou Zayan. Fimer è il quarto produttore al mondo di soluzioni di energia rinnovabile. La società, specializzata in sistemi inverter e soluzioni per la mobilità elettrica, conta più di 1.100 dipendenti a livello globale e un portafoglio completo di soluzioni per tutti i segmenti di mercato. Le competenze di Fimer vengono ulteriormente rafforzate dal suo approccio deciso e flessibile, che la spinge ad effettuare investimenti costanti in R&D. Grazie alla presenza in oltre 20 Paesi, insieme a centri di formazione locali e hub di produzione, Fimer è vicina alle esigenze dei suoi clienti e alle dinamiche di un settore energetico in continua evoluzione. (Ala)