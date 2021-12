Napoli: Carfagna, parte Cis Vesuvio-Pompei per riqualificazione e sviluppo territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo intendere il Cis come uno 'svuotacassetti' - ha precisato il ministro - ma si tratta di un grande intervento strategico, che richiede una progettualità in grado di cambiare nei prossimi anni il volto del territorio. Le risorse che saranno assegnate proverranno principalmente dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e dipenderanno dalla qualità e dalla quantità dei progetti presentati". All’incontro in videoconferenza, oltre ai soggetti istituzionali che sottoscriveranno il Cis, hanno partecipato su invito del ministro anche i rappresentanti delle parti sociali e delle associazioni che operano in quell’area, così da garantire un ampio coinvolgimento nella definizione delle priorità di intervento. (Rin)