Haiti: esplosione camion cisterna, sale a 75 il bilancio dei morti

- È salito ad almeno 75 morti il bilancio delle vittime della esplosione di un camion cisterna ad Haiti. Di questi, riporta il quotidiano "Haiti Libre", 60 sono morti sul luogo dello scoppio - nella città settentrionale di Capo Haitien - e altri quindici sono deceduti una volta in ospedale. Il container pieno di benzina, andato a fuoco nella notte tra lunedì e martedì, ha causato anche il ferimento di 48 persone, di cui 21 con ustioni superiori al 60 per cento. Le fiamme hanno anche causato gravi danni a una ventina di edifici non lontano dalla zona. Mentre il sistema ospedaliero continua ad assistere le vittime, il governo ha decretato tre giorni di lutto. Secondo le autorità, l'esplosione è avvenuta nel momento in cui diversi abitanti si stavano avvicinando al camion per prelevare carburante. (segue) (Mec)