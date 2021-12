Haiti: esplosione camion cisterna, sale a 75 il bilancio dei morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti soffre infatti da tempo una crisi nella distribuzione delle benzine, deficit che si aggiunge a una crisi sociale ed umanitaria alimentata - solo negli ultimi due mesi - da terremoti e tempeste tropicali. Alcune potenti bande criminali locali hanno per settimane presidiato i principali porti e le arterie del Paese impedendo che i container con le benzine in arrivo dall'estero potessero essere distribuite. Un'offensiva sferrata per affermare il loro potere sul territorio in un momento di gravissima crisi istituzionale seguita alla morte del presidente Jovenel Moise, assassinato nella sua abitazione a inizio luglio. La mancanza di combustibile ha causato non solo danni ai trasporti pubblici e privati, ma anche al sistema sanitario già soffocato dalla crisi pandemica. L'emergenza sia aggravata con la decisione del governo di rimuovere i sussidi alle benzine, causando un aumento dei prezzi che ha accelerato la profonda crisi economica in atto nel Paese. (Mec)