Senato: questori De Poli-Arrigoni-Bottici, 322,5 miliardi di risparmi, prosegue stagione virtuosa

- La stagione dei risparmi "prosegue a palazzo Madama. Approvato oggi in Consiglio di presidenza il Bilancio 2021. Il peso finanziario del Senato sulla finanza pubblica si è ridotto complessivamente di oltre 322,5 milioni di euro dal 2013 al 2021. E' il segnale che la nostra istituzione intende dare alla cittadinanza in un momento di difficoltà per tutto il Paese, anche e soprattutto alla luce del contesto dell'emergenza sanitaria". Lo affermano in una nota congiunta i questori del Senato, Antonio De Poli, Paolo Arrigoni e Laura Bottici. "Tali risparmi - spiega ancora la nota - derivano da innanzitutto dalla minore dotazione da parte dello Stato che si è ridotta complessivamente di 194,4 milioni di euro. Si tratta di un contenimento della spesa che non ha carattere una tantum ma riveste una natura strutturale. L'altra voce significativa è data dagli altri risparmi effettuati nel periodo in questione e che riguardano la macchina amministrativa a 360 gradi: parliamo di altri 128,1 milioni di euro. Prosegue, dunque, il trend decrescente: i conti dunque migliorano ma senza tenere conto degli effetti inflazionistici", conclude la nota dei questori. (Com)