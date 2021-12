Russia-Usa: Cremlino, non esclusi nuovi colloqui tra Putin e Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono esclusi nuovi colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo statunitense Joe Biden, anche se al momento non vi sono accordi specifici sulle tempistiche. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando le parole odierne di Biden, il quale ha espresso l'intenzione di avere un'altra conversazione con Putin. il 7 dicembre i due capi di Stato hanno tenuto un incontro in formato di videoconferenza, durato circa due ore, nel quale Putin ha attirato l'attenzione sul fatto che l'Ucraina non sta rispettando gli accordi di Minsk, sottolineando quelle che sono le linee rosse per Mosca, ovvero l'espansione della Nato verso est e il dispiegamento di armi offensive sul territorio ucraino e nei Paesi confinanti con la Russia. Dal canto suo Biden ha espresso preoccupazione per le tensioni tra Russia ed Ucraina, chiedendo una soluzione diplomatica ed avvertendo Mosca di una risposta collettiva dell'Occidente in caso di escalation. (Rum)