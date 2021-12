Ue: Franceschini, insieme alla Francia per cultura centrale in agenda politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme alla Francia stiamo costruendo un'agenda importante con obiettivi, programmi e iniziative comuni in un momento in cui l'Italia ha la presidenza del Consiglio d'Europa e la Francia quella dell'Unione Europea. Con il ministro Bachelot abbiamo intenzione di rafforzare i rapporti bilaterali tra i due Paesi sia nel settore della tutela del patrimonio che in quello delle industrie culturali creative, del cinema e delle industrie di oggi ma soprattutto abbiamo intenzione di costruire insieme un percorso che porti la cultura al centro dell'agenda politica europea". Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura Dario Franceschini nel corso del suo intervento ai dialoghi italo-francesi, all'Università Luiss di Roma, dal titolo: "Italia e Francia: una alleanza rafforzata con il Trattato del Quirinale", con la ministra francese Roselyne Bachelot. "La pandemia - continua Franceschini - ha dimostrato cosa sono le nostre società senza la cultura, coi teatri e i cinema chiusi, senza musei e senza musica per le strade. L'investimento in cultura è centrale anche perché aiuta a creare uno sviluppo sostenibile, intelligente e conciliabile con l'esigenza di tutela e valorizzazione del grande patrimonio storico e culturale dell'Europa. Sia la Francia che l'Italia sono convinti di questo e continueranno il percorso insieme, con momenti ed iniziative come quello di oggi che aiutano a rafforzare questo disegno comune e il legame tra i due Paesi", ha concluso il ministro Franceschini. (Rin)