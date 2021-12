Puglia: domani Barone a Stornara per Capitale Sociale 3.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inizierà domani a Stornara (Fg) il ciclo di incontri previsti in tutta la regione per presentare agli enti del Terzo Settore l'Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0. L'evento si terrà alle ore 18 nel Nuovo Centro Polifunzionale in via Francesco Di Corato". L'annuncio in una nota. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del sindaco di Stornara Rocco Calamita e del sindaco di Carapelle e presidente Unione 5RS Umberto Di Michele. Interverrà poi Vincenzo Signoriello Community Manager Co.Co.Project che ha organizzato l'incontro. Le conclusioni saranno affidate all'assessore al Welfare Rosa Barone. L'avviso è finalizzato a promuovere lo sviluppo della cittadinanza attiva e del welfare di comunità. Oltre 8,6 milioni di euro per associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, due linee di finanziamento: fino a 40.000,00 euro per progetti di innovazione e fino a 8.000,00 euro di rimborsi per spese sostenute. (Ren)