Migranti: fonti Lega su decreto flussi, irragionevole raddoppio regolarizzazioni

18 ottobre 2021

- Fonti della Lega sottolineano che "il governo pensa al raddoppio delle regolarizzazioni con la scusa del Pnrr. È irragionevole, dopo il record negativo dei 100 mila sbarchi in due anni, dopo la sanatoria del Conte 2 dagli esiti fallimentari, dopo il flop degli accordi europei con appena 3 mila stranieri allontanati nel 2021. Qual è la visione del governo?". Le fonti proseguono osservando che "sul decreto flussi è necessario un confronto con i ministri Di Maio, Lamorgese, Orlando: ci sono 3,8 milioni di cittadini che prendono il reddito di cittadinanza e troppi giovani italiani senza occupazione. Sarebbe sensato inserire loro nel mercato del lavoro, prima degli stranieri. Fermo restando che l’immigrazione regolare e controllata è la strada giusta anche per evitare sfruttamento e caporalato. La Lega rinnova l’invito al ministro Lamorgese: venga subito in Aula a spiegare la sua strategia, se ce l’ha. Non può restare in silenzio e farsi difendere dai giornali amici". (Rin)