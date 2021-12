Quirinale: Rotondi, Paese vuole democrazia diretta, presidenza provvisoria per Berlusconi sarebbe coerente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- È tempo di dare contenuti legislativi e costituzionali a questo umore del Paese per la democrazia diretta. Il presidenzialismo è una scelta che può unire tutto il centrodestra in un anno e mezzo lo si può approvare e restituire la parola ai cittadini. Lo ha dichiarato Gianfranco Rotondi, esponente della Democrazia cristiana oggi a Milano per la presentazione del suo libro "La variante Dc". Sulla possibile elezione al Quirinale di Silvio Berlusconi Rotondi ha sottolineato che "sarebbe coerente eleggere oggi un presidente della Repubblica presidenzialista e Berlusconi dà queste garanzie". "A mio avviso - ha aggiunto Rotondi - il presidente Berlusconi è la scelta possibile e doverosa per un parlamento che imbocchi la strada delle vere riforme, della democrazia diretta e del presidenzialismo". Sul fatto che il leader di Forza Italia possa contare su una quantità di voti utile per essere eletto, Rotondi ha spiegato che Berlusconi "sarà eletto se al centrodestra compatto si aggiungerà un gruppo parlamentare o gruppi di parlamentari che apertamente e senza mercanteggiare, convergendo sul percorso di riforme, accetterà anche il principio di una presidenza provvisoria di Berlusconi". (Rem)