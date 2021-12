Turismo: Garavaglia, emendamento a legge Bilancio per ulteriori fondi per sostegno settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Per il settore turistico “serve ancora uno sforzo aggiuntivo: ieri nel Cdm i ministri hanno condiviso la necessità di un ulteriore intervento: presumo ci sarà un emendamento del relatore alla legge di Bilancio per prevedere un cospicuo rifinanziamento per il fondo di sostegno al settore”. Lo ha affermato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, rispondendo in Aula alla Camera ad una interrogazione sulle misure a favore del comparto del turismo, anche attraverso un monitoraggio volto ad orientare efficacemente la destinazione di ulteriori risorse ai soggetti maggiormente colpiti dalla crisi economica derivante dalla situazione pandemica. Il settore, ha poi ricordato il ministro, “nonostante il rimbalzo del Pil, è ancora in crisi” ed in questa fase “devono essere messi in campo sostegni mirati per aiutare in maggiore misura le aziende che hanno avuto cali di fatturato maggiori”. (Rin)