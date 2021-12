Italia-Libia: ministra Esteri Mangoush oggi a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Najla el Mangoush, è oggi a Roma in occasione di una conferenza “I nuovi scenari geopolitici nel Mediterraneo” presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. Lo riferisce il sito web dell’Università, secondo il quale la ministra è la principale relatrice della conferenza. El Mangoush è un avvocato originaria di Bengasi con un solido background accademico negli Stati Uniti. La ministra era stata "sospesa" il 6 novembre scorso dal Consiglio presidenziale "in via cautelativa" per permettere lo svolgimento delle indagini sulle sue presunte "violazioni amministrative a lei attribuite", provvedimento che, in teoria, le vieterebbe di recarsi all’estero. Il Governo di accordo nazionale, tuttavia, ha dichiarato nulla la decisione del Consiglio di presidenza, reintegrandola immediatamente. La visita della Mangoush in Italia si tiene mentre la Libia è in procinto di rinviare le elezioni previste il 24 dicembre, nel giorno del 70mo anniversario dell'indipendenza della Libia. (Res)