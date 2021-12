Covid: Speranza, sfida ancora totalmente aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che è avvenuto nell'ultimo anno e mezzo non si è mai visto prima. Siamo ad uno snodo senza precedenti. La sfida contro il Covid è ancora totalmente aperta, ma abbiamo degli strumenti che prima non avevamo". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento in occasione della conferenza stampa di Agenas per la "Presentazione programma nazionale esiti 2021. Report su dati 2020".(Rin)