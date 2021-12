Emilia Romagna: Felicori, firmato protocollo sicurezza e garanzia lavoratori cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una certificazione sociale a garanzia delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo e della produzione culturale, sia dipendenti che autonomi, per il contrasto al lavoro irregolare, per la tutela negli appalti, per l'applicazione di buone pratiche contrattuali". Lo prevedrà un protocollo d'intesa siglato in queste ore tra la Regione Emilia-Romagna e Cgil, Cisl e Uil. L'assessore alla cultura Mauro Felicori ha dichiarato: "Questo Protocollo assume i contenuti del Patto per il Lavoro ed il Clima della Regione Emilia-Romagna, e vuole contrastare il lavoro irregolare e contribuire all'applicazione della clausola sociale negli appalti. Il nostro obiettivo è favorire la stabilità occupazionale nello spettacolo e nella produzione culturale, per questo ci impegniamo ad applicare le buone pratiche previste da questo protocollo agli enti partecipati nel settore e a promuoverne l'adozione con i soggetti destinatari di contributi". (Ren)