Sicilia: domani e venerdì convegno su transizione energetica e sostenibilità

- "La transizione energetica come opportunità per la Sicilia di promuovere nuovi modelli di sostenibilità ambientale ed economica, nel solco dell'Enciclica Laudato si' di Papa Francesco e all'interno della sfida del Pnrr e della programmazione comunitaria 2021-2027. Questi i temi al centro de "Le Energie della Sicilia", l'iniziativa promossa dal governo Musumeci che si svolgerà a Monreale (Palazzo Arcivescovile) domani, e a Palermo (Albergo delle Povere) venerdì. L'evento, seconda tappa annuale del percorso di coinvolgimento di portatori di interesse e del territorio avviato dal dipartimento regionale dell'Energia lo scorso luglio a Catania per le "Giornate dell'Energia", è cofinanziato dal Po Fesr Sicilia 2014-2020". L'annuncio in una nota della Regione Siciliana: "I lavori prenderanno il via domani alle ore 15 nella sala Roma della sede dell'Arcidiocesi di Monreale, con un focus su "Enciclica di Papa Francesco Laudato si' e il Green Deal europeo", sull'energia "bene comune tra governance e sviluppo locale" e le prospettive offerte da "Green Deal europeo e programma Horizon Europe 21-27". Si proseguirà venerdì 17 dicembre alle ore 9,30 all'Albergo delle Povere, a Palermo: si parlerà di "Pianificazione energetica nazionale e regionale", "Pnrr e transizione energetica in Sicilia" e "Progetti strategici per il passaggio alle energie rinnovabili", alla presenza di esperti, aziende di settore, portatori di interessi delle categorie produttive e degli enti locali. (Ren)