Spiagge: Papatheu, giù le mani dai balneari, FI a fianco di imprese e lavoratori

- “Sono qui, siamo qui per rinnovare la vicinanza di Forza Italia ai balneari. Da siciliana so benissimo quanto le imprese del settore abbiano investito negli ultimi 30-40 anni per lo sviluppo di un turismo che grazie anche ai loro sacrifici è diventato famoso in tutto il mondo. Si tratta di imprenditori, famiglie e lavoratori che vengono colpite da una sentenza del Consiglio di Stato profondamente ingiusta, che entra in corso d’opera sulla norma che prorogava quelle concessioni fino al 2033. Oggi queste stesse imprese si sono viste, invece, con un colpo di penna improvvisamente private di un diritto acquisito”. Lo afferma la senatrice di FI, Urania Papatheu, in occasione della conferenza stampa del partito a palazzo Madama sul tema delle concessioni balneari. “Auspichiamo che già con la legge di Bilancio si possano introdurre almeno delle norme per garantire un periodo transitorio, durante il quale si possa regolamentare la materia, e per ridare dignità e soprattutto diritti ai lavoratori del comparto che oggi sono stati cancellati”, conclude la parlamentare azzurra.(Com)