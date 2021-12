Turismo: Garavaglia, chiesto di aprire ulteriori corridoi turistici in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, rispondendo in Aula alla Camera ad una interrogazione sulle iniziative volte a sostenere la ripresa del comparto del turismo, ha chiarito che “è opportuno avere la massima uniformità" nelle regole per l'accesso da e per altri Paesi "e per questo abbiamo chiesto al ministro Speranza di aprire ulteriori corridoi turistici in sicurezza, ad esempio con Cuba e Capo Verde che sono paesi sicuri”. Le differenti regole “mettono in difficoltà la programmazione del settore”, ha poi aggiunto. (Rin)