Turismo: Garavaglia, regole consentono stagione sciistica serena

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- “Le regole consentono una serena stagione sciistica: si può sciare anche in zona arancione e non esistono più blocchi fra regioni di colore diverso. Non ha senso disdire le prenotazioni o non prenotare ora”. Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, rispondendo in Aula alla Camera ad una interrogazione sulle iniziative volte a sostenere la ripresa del comparto del turismo. (Rin)