Fine vita: Rauti (Fd'I), pdl in discussione alla Camera è deriva e introduce suicidio assistito

23 luglio 2021

- Il libro di Alfredo Mantovano "contribuisce, con il taglio tecnico e normativo, al dibattito in corso sull’eutanasia". A dirlo è la senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, responsabile del dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili di Fd'I, partecipando alla presentazione del libro "Eutanasia. Le ragioni del no. Il referendum, la legge, le sentenze", scritto da Alfredo Mantovano. "L’uscita del volume coincide con l’inizio della discussione nell'Aula della Camera della proposta di legge di legalizzazione dell’aiuto al suicidio e dell’eutanasia - ha proseguito la parlamentare -. E parallelamente con il pressing del referendum per la parziale abrogazione della norma del Codice penale che punisce l’omicidio del consenziente. Nel testo in discussione alla Camera si riscontrano aspetti capziosi in cui le definizioni e le formulazioni non coincidono con la sostanza che ne deriverebbe in caso di approvazione. In particolare - come nota anche lo stesso Mantovano - si ampliano le maglie della sentenza del 2019 della Corte Costituzionale e si ridimensionano le cure palliative, ovvero il sostegno al paziente - compresa la terapia del dolore, prevista anche dalla Consulta prima del fine vita - ed il supporto ai suoi familiari". (segue) (Rin)