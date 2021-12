Fine vita: Rauti (Fd'I), pdl in discussione alla Camera è deriva e introduce suicidio assistito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di Fd'I ha continuato: "La proposta di legge Bazoli in discussione - e che Fratelli d’Italia non condivide - di fatto rappresenta una deriva eutanasica ed introduce il suicidio assistito. Fratelli d’Italia riproporrà tutte le proposte emendative al testo già avanzate in commissione Giustizia e si batterà contro la cultura della morte e dello scarto, per difendere la cultura della vita perché dare la morte non è mai un atto compassionevole". (Rin)