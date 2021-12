Covid: Ecdc, contro variante Omicron vaccini non bastano per frenarne la diffusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella attuale situazione epidemiologica, "la sola vaccinazione non consentirà di prevenire l'impatto della variante Omicron, perché non ci sarà tempo per colmare le lacune vaccinali ancora esistenti". Per questo, "è urgente intraprendere azioni forti per ridurre la trasmissione e alleviare il pesante fardello sui sistemi sanitari e proteggere i più vulnerabili nei prossimi mesi". Lo afferma il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) secondo cui gli Stati membri dell'Ue, "hanno diverse opzioni di risposta in vista delle festività natalizie nella situazione attuale". Secondo l'agenzia dell'Ue, "è necessaria una rapida reintroduzione e rafforzamento degli interventi non farmaceutici per ridurre la trasmissione Delta in corso, rallentare la diffusione della variante di preoccupazione Omicron e mantenere gestibile l'onere correlato al Covid-19". Inoltre, sottolinea il Centro, rimane prioritario "utilizzare in modo appropriato le mascherine, il telelavoro, prevenire l'affollamento negli spazi pubblici, ridurre l'affollamento sui mezzi pubblici, rimanere a casa in caso di malattia, mantenere misure di igiene delle mani e delle vie respiratorie e garantire un'adeguata ventilazione negli spazi chiusi". "I Paesi possono aspettarsi una forte ripresa dei casi se revocano questi interventi", spiega l'agenzia comunitaria aggiungendo: "Per casi probabili o confermati di infezione da Omicron, dovrebbe essere data priorità alla ricerca dei contatti, indipendentemente dallo stato di vaccinazione. I test rimangono uno strumento importante e le persone con sintomi dovrebbero essere testate indipendentemente dal loro stato di vaccinazione, insieme all'isolamento delle persone positive, per limitare la diffusione del virus e ridurre il carico sui sistemi sanitari. La sorveglianza genomica rimane di grande importanza e il sequenziamento del genoma dovrebbe essere eseguito per confermare l'infezione con una variante specifica". (Sts)