Sanità: al via Farmacistagreen, progetto per la sostenibilità del Fofi e di Boehringer Ingelheim

- Prende il via oggi e proseguirà fino al 18 febbraio Farmacistagreen, iniziativa che premia le migliori iniziative di sostenibilità ambientale legate alla salute, realizzate dai farmacisti italiani. Lo rende noto un comunicato della Federazione Ordini farmacisti Italiani (Fofi). Da oggi i farmacisti di tutta Italia potranno candidare le proprie iniziative legate alla sostenibilità. I progetti dovranno essere ancora in corso, oppure avviati entro il 31 dicembre 2021 e dovranno rappresentare dei modelli virtuosi di gestione “green” o di promozione della cultura della salute e della sostenibilità. Tra quelli pervenuti verranno selezionati tre finalisti, sulla base di criteri come il rispetto di principi di inclusione, l’innovazione, la replicabilità e la misurabilità dei risultati. La premiazione avverrà in una cerimonia pubblica entro l’estate del prossimo anno. La giuria, guidata dal presidente del Fofi, Andrea Mandelli, è composta da rappresentanti del Fofi e della Federazione nazionale giovani farmacisti (Fenagifar), oltre che da autorevoli esponenti del mondo giornalistico e dell’impegno sociale: il direttore di “Quotidiano Sanità” Francesco Avitto, , la presidente del Fenagifar Carolina Carosio, la caposervizio del “Tg1 – Rai” Alma Maria Grandin, la caposervizio di “Fortune Health”, Margherita Lopes, la responsabile della comunicazione scientifica presso Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs Maria Rita Montebelli, il responsabile di “Corriere Salute” Luigi Ripamonti e dal comitato centrale del Fofi Roberto Pennacchio e Gianfranco Picciau. (Com)