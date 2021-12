Tunisia: sindaco di Sfax, presto si aprirà una nuova crisi dei rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione relativa ai rifiuti nella città di Sfax, in Tunisia, tornerà presto “al punto zero”. Lo ha riferito il sindaco della città, Mounir Elloumi, secondo il quale la soluzione relativa alla rimozione di grandi quantità di rifiuti accumulati nella città è "solo temporanea". “La città rischia una nuova crisi di rifiuti a causa della continua opposizione da parte della popolazione che si trova nell'area preposta alla nuova discarica, situata a 62 chilometri da Sfax”, ha affermato il sindaco. Il segretario regionale dell'Unione generale del lavoro tunisino (Ugtt) di Sfax, Youssef al Awadni aveva dichiarato lo scorso 6 dicembre il raggiungimento di una soluzione alla crisi dei rifiuti della città. A seguito della visita a Sfax del ministro degli Affari sociali, Malek Zahi, si è infatti deciso di rimuovere i rifiuti, che per 70 giorni non sono stati ritirati a causa della chiusura della discarica di Agareb, a circa 60 chilometri dalla città, in un'area priva di centri abitati nelle vicinanze. Al Awadni aveva specificato che la nuova discarica copre un'area di 118 ettari e che il ministero dell'Ambiente ha assicurato di provvedere al monitoraggio del nuovo centro di smaltimento dei rifiuti. Alcuni residenti della zona denominata “Limaya”, vicina alla nuova discarica, hanno protestato diversi giorni contro la creazione del sito adibito allo smaltimento dei rifiuti.(Tut)