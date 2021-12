Difesa: Rizzo (M5s), approvata risoluzione su Polo nazionale subacquea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con grande soddisfazione comunico che la commissione Difesa della Camera dei deputati ha approvato oggi pomeriggio una risoluzione a mia prima firma e sottoscritta da tutti i gruppi politici per adottare le opportune iniziative, di concerto tra il ministro della Difesa e il ministro dello Sviluppo economico, volte alla costituzione di un polo nazionale della subacquea, allo scopo di valorizzare, implementare e promuovere le potenzialità e la competitività del nostro Paese nel campo dell'Underwater". Lo rende noto, in una dichiarazione, Gianluca Rizzo, esponente del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati. "Ho voluto dare un chiaro segnale di crescita e di sviluppo - precisa il parlamentare - in un dominio ancora poco sfruttato, ma che sarà al centro di crocevia strategici nel futuro tra le potenze internazionali. L'ambiente subacqueo, nel dominio marittimo rappresenta una sfida per il nostro Paese, che non potrà farsi trovare impreparato nelle capacità di sfruttare le opportunità che ne deriveranno. Gli obiettivi che dovranno essere raggiunti in questa fase sono fondamentali: priorità nel reperire le risorse finanziarie necessarie a valorizzare, implementare e promuovere le potenzialità e la competitività del nostro Paese in ambiente sottomarino. Poi sarà fondamentale attivare il tavolo tecnico individuato tra gli attori principali: Difesa, Mise, Miur e Aiad al fine di sviluppare quelle capacità sinergiche di ricerca e sviluppo, di supporto operativo alla difesa, di creazione di un modello economico di sviluppo del settore". (segue) (Com)