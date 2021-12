Energia: Commissione Ue, contratti su gas naturale fossile non siano estesi oltre 2049

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha spiegato che le proposte legislative per decarbonizzare il mercato del gas dell'Unione europea faciliteranno l'accesso dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio alla rete del gas esistente, eliminando le tariffe per le interconnessioni transfrontaliere e abbassando le tariffe nei punti di immissione. Le nuove regole "creano anche un sistema di certificazione per i gas a basse emissioni di carbonio, per completare il lavoro iniziato nella Direttiva sulle energie rinnovabili con la certificazione dei gas rinnovabili" e questo "garantirà parità di condizioni nella valutazione dell'intera impronta delle emissioni di gas a effetto serra dei diversi gas e consentirà agli Stati membri di confrontarli efficacemente e di considerarli nel loro mix energetico". In questo contesto, per evitare di bloccare l'Europa con il gas naturale fossile e creare più spazio per i gas puliti nel mercato europeo del gas, la Commissione propone che i contratti a lungo termine per il gas naturale fossile non vengano estesi oltre il 2049. Un'altra priorità del pacchetto è l'emancipazione e la protezione dei consumatori: i consumatori possono cambiare fornitore più facilmente, utilizzare strumenti efficaci di confronto dei prezzi, ottenere informazioni di fatturazione accurate, eque e trasparenti e avere un migliore accesso ai dati e alle nuove tecnologie intelligenti. I consumatori dovrebbero poter scegliere i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio rispetto ai combustibili fossili. (Beb)