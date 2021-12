Difesa: Guerini, “Leonardo è in salute, investimenti destinati a crescere”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La divisione “sistemi difesa” di Leonardo “è in salute” e può contare su un portafoglio “cospicuo in tutti i settori - terrestre, navale e subacqueo - con previsioni di investimenti rilevanti nei prossimi dieci anni”. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a un'interrogazione sulle iniziative volte a mantenere il controllo italiano del comparto “sistemi difesa” Leonardo ex Oto Melara e Wass. Investimenti, ha aggiunto Guerini, “destinati a crescere in prospettiva, grazie all’avvio di importanti progetti di cooperazione europea sia nel settore navale che terrestre”, ha aggiunto Guerini. Proprio il settore terrestre, ha indicato Guerini, evidenzia la necessità di “mettere a sistema altre entità strategiche, traguardando un orizzonte di lungo periodo che possa garantire la persistenza della sovranità teologica nazionale, aperta comunque alle necessarie sinergie e alleanze a livello europeo e internazionale”. Quanto all’esercizio del Golden Power da parte del governo italiano sul comparto “sistemi difesa” Leonardo ex Oto Melara e Wass, Guerini ha spiegato che è “ancora nella fase di formulazione di offerte da parte di compagini potenzialmente interessate all’acquisizione di tali rami d’azienda”, precisando che il ministero della Difesa, nella sua qualità di acquirente privilegiato, “è interessato a salvaguardare gli interessi strategici dell’industria nazionale, guardando contestualmente alla dimensione europea”.(Res)