Sanità: Brunetta, entro poche settimane erogata indennità di specificità infermieristica

19 luglio 2021

- Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, rispondendo in Aula alla Camera ad una interrogazione sulle iniziative per la rapida erogazione dell'indennità di specificità infermieristica prevista dalla legge di Bilancio per il 2021, ha chiarito che “la prossima settimana si chiuderanno i contratti dell’area nazionale dei settori centrali e subito dopo ci sarà la chiusura dei contratti sanità ed enti locali. Entro pochissime settimane, e comunque a decorare dal primo gennaio 2021, sarà erogata l’indennità. Siamo alle fasi conclusive”. (Rin)