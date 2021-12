Milano: Sala, Dc partito adatto ai suoi tempi, oggi farebbe fatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mio padre era un fervente democristiano, sono cresciuto in una famiglia che amava la Dc di una volta. Era un partito adatto ai tempi, oggi farebbe fatica. Questo il pensiero del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oggi alla presentazione del libro "La variante Dc" di Gianfranco Rotondi. "Io non lo sono mai stato - ha raccontato Sala ai cronisti presenti- Era un partito che aveva al suo interno persone con pulsioni di varia natura, non era per me il centro. Certo quindi che c'è ancora un elettorato che si riconosce in un partito che cerca di mediare piuttosto che ogni volta fare un compromesso al ribasso e non è facile prenderlo questo elettorato". Sul fatto che oggi la Dc come era intesa una volta oggi viva un momento storico particolare il primo cittadino di Milano ha spiegato: "La Dc era un partito molto italiano, con lo sviluppo dell'Europa le istanze di un partito che viveva molto, nella sua positività, al sud di assistenzialismo e al nord strizzando l'occhio al mondo dell'imprenditoria, con un'apertura verso l'Europa ha perso un po' la sua ragione d'essere. È stato un partito che ha creduto molto nel progresso e poi si è messo in una posizione conservatrice" (Rem)