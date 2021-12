© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcuno spieghi a Renzi, che ha fatto bene ad andare dai magistrati, ma che tecnicamente non ha vinto nessun primo round, perché, a parte il fatto che il Parlamento non è un ring, il voto della Giunta delle immunità di ieri era per tutelare le prerogative del Senato, non le sue". Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia, Elio Vito. (Rin)