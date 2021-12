Fisco: Landini (Cgil), necessaria una vera riforma, agevolare lavoratori e pensionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando parliamo di fisco “noi ci riferiamo ad una vera riforma fiscale, che combatta l’evasione fiscale, deve tassare maggiormente la rendita finanziaria e deve allargare la base imponibile dell’Irpef”. Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini spiegando le ragioni dello sciopero indetto da Cgil e Uil previsto per domani. “Invece noi oggi siamo di fronte al fatto che il 90 per cento dell’Irpef che viene pagato dai lavoratori dipendenti e pensionati e a noi che li rappresentiamo viene impedita la possibilità di discutere come intervenire”, ha sottolineato. “Noi ci troviamo di fronte a una proposta condivisa dalla maggioranza del governo in cui non è stato possibile introdurre modifiche. Lo stesso presidente del Consiglio che a un certo punto ha provato a mediare, è stato messo in minoranza dentro al Consiglio dei ministri”, ha spiegato Landini. (Rin)