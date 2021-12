Rpt - Roma: Nanni (CC), venga esposto manifesto di Giulio Regeni in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con titolo e testo corretto dalla fonte) "Come Lista Civica Calenda abbiamo presentato una mozione nella quale chiediamo che si esponga il manifesto di Giulio Regeni in Piazza del Campidoglio finché non verrà fatta giustizia e i suoi assassini assicurati alla stessa". Così in una nota Dario Nanni consigliere comunale della Lista Civica Calenda. "Roma rappresenta l'unità nazionale, ma è anche l'immagine del nostro paese nel mondo e proprio per queste ragioni che deve fare la sua parte per rivendicare a gran voce che si faccia giustizia sull'orribile assassinio del ricercatore italiano", spiega. (segue) (Rer)