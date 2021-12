Rpt - Roma: Nanni (CC), venga esposto manifesto di Giulio Regeni in Campidoglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal gennaio del 2016, da quando Giulio scomparve e poi ritrovato ucciso, non si è ancora riusciti a scoprire mandanti e assassini. Il nostro paese non deve abbassare la guardia e deve continuare a chiedere a gran voce verità e giustizia. Roma da capitale d'Italia deve fare la sua parte perché questa assurda vicenda fatta di segreti e depistaggi non cada nell'oblio. Mi auguro – conclude Nanni – che nei prossimi giorni si proceda con l'esposizione del manifesto di Giulio in Piazza del Campidoglio affinché ogni turista che verrà a visitare Roma sappia che il nostro paese è indignato e chiede verità per Giulio e per i suoi genitori che da anni si battono per avere giustizia". (Rer)