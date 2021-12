Nato-Georgia: colloquio Stoltenberg-Gharibashvili, focus su sicurezza regionale e riforme nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro di oggi, Stoltenberg e Gharibashvili hanno "discusso della situazione della sicurezza nella regione, compreso il rafforzamento militare della Russia in Ucraina e nei dintorni, e la sua attività destabilizzante nella regione del Mar Nero". "Siamo d'accordo sulla necessità di rimanere vigili ed evitare l'escalation. Qualsiasi futura aggressione russa avrebbe un prezzo elevato e avrebbe gravi conseguenze politiche ed economiche per la Russia", ha ribadito Stoltenberg. "La Georgia e l'Ucraina hanno il diritto di scegliere le proprie alleanze e la Russia non ha il diritto di dettare tale scelta. Rifiutiamo qualsiasi idea di sfere di influenza in Europa, fanno parte della storia e dovrebbero rimanere parte della storia", ha evidenziato il segretario generale. "La Nato continuerà a fornire un forte sostegno politico e pratico ai suoi partner", ha detto Stoltenberg. "Stiamo lavorando per rafforzare le capacità di difesa della Georgia con supporto marittimo, esercitazioni congiunte e condivisione di informazioni", ha spiegato. (segue) (Beb)