Nato-Georgia: colloquio Stoltenberg-Gharibashvili, focus su sicurezza regionale e riforme nel Paese (3)

- Per quanto riguarda il programma nazionale interno, "è fondamentale che il lavoro sulla riforma giudiziaria, sulla libertà dei media e sulla responsabilità del settore della sicurezza continui", ha detto Stoltenberg. "Vi incoraggio anche a lavorare con l'opposizione per risolvere le divergenze politiche e ridurre la retorica e le azioni polarizzanti. La Nato si aspetta che la Georgia sostenga gli standard democratici che ha lavorato così duramente per sviluppare negli ultimi anni", ha specificato ancora Stoltenberg che ha ringraziato la Georgia per gli sforzi compiuti in Afghanistan, "contribuendo ai nostri sforzi per combattere il terrorismo internazionale e aiutando anche a evacuare migliaia di persone dall'Afghanistan nell'agosto di quest'anno". (Beb)