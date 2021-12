Tunisia-Algeria: presidente Saied accoglie omologo Tebboune in visita nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato tunisino, Kais Saied, ha ricevuto poco fa all'aeroporto presidenziale di Al Aouina nella capitale Tunisi l'omologo algerino, Abdelmadjid Tebboune, in missione ufficiale nel Paese per due giorni. La presidenza algerina aveva reso noto in un comunicato stampa pubblicato ieri che la visita segue un invito del presidente Saied. In questa occasione le due parti discuteranno di una serie di temi di interesse comune. La visita segue quella del primo ministro algerino Ayman Ben Abderrahmane, che lo scorso 9 dicembre ha incontrato il presidente Saied e la premier tunisina Najla Bouden. Ieri è stato reso noto che la Tunisia ha ricevuto un prestito di 300 milioni di dollari dall'Algeria. Secondo il quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, infatti, il presidente Kais Saied ha firmato un accordo raggiunto il 9 dicembre per "un prestito del valore di 300 milioni di dollari", circa 266 milioni di euro. Le finanze pubbliche tunisine sono state colpite da un decennio di instabilità politica, scarsi investimenti e problemi strutturali, con debiti che si avvicinano al 100 per cento del Pil e una disoccupazione al 18 per cento. L'economia tunisina è cresciuta solo dello 0,6 percento all'anno dalla rivoluzione del 2011, mentre l'inflazione è aumentata del sei percento all'anno. La Tunisia ha ricevuto aiuti economici dall'Unione Europea e sta cercando di avviare il suo quarto programma di aiuti in 10 anni dal Fondo Monetario Internazionale, con l'obiettivo di ricevere un prestito di quasi 4 miliardi di dollari entro la fine dell'anno. (Tut)