Milano: arrestate dieci persone per traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sequestrati quasi quattro milioni di euro (2)

- Le indagini hanno consentito di individuare un esercizio commerciale, gestito da due fratelli cinesi a Roma, che in realtà si riteneva potesse essere una copertura per attività illecite di credito e gestione finanziaria. È stato ricostruito che attraverso un sistema fiduciario basato sulla lealtà tra famiglie di commercianti cinesi e intermediari del Marocco, il denaro - tramite il meccanismo della "compensazione" - veniva trasferito da un Paese all'altro con l'applicazione di un interesse, ovvero il guadagno degli intermediari. Ogni transazione di denaro veniva identificata mediante un "codice", conosciuto dai broker e dai clienti nei rispettivi Paesi, in modo tale che esclusivamente l'interessato potesse riscuotere la somma. Per quanto riguarda i grossisti cinesi, gli stessi utilizzavano biglietti da visita del negozio, sui quali annotavano le somme versate a titolo di pagamento. È stato inoltre monitorato come i trasporti erano organizzati attraverso agenzie di viaggio compiacenti e avevano una cadenza a ritmi serrati fino a tre viaggi settimanali lungo la tratta Roma-Hong Kong, meta finale delle banconote. Nello scalo aereo romano, le "procedure operative" del gruppo erano consolidate: al check in, una volta ottenuta la carta d'imbarco e registrato il bagaglio, con l'espediente di dichiarare dei valori al "tax refund" gli indagati si riappropriavano delle valigie e attendevano l'ingresso del corriere alle zone d'imbarco, superando i controlli doganali, al fine di scongiurare eventuali controlli in frontiera da parte di forze di polizia o Agenzia delle Dogane. I "bagagli" contenenti il denaro, inoltre, venivano fatti avvolgere con la pellicola protettiva "safe-bag" per evitare che durante gli scali intermedi le valigie potessero essere aperte per controllarne il contenuto. Al corriere incaricato di far arrivare la valigia in Cina veniva pagato il viaggio e riceveva un compenso di circa 700 euro. Ad Hong Kong, il denaro veniva consegnato ad un money exchange che si occupava di cambiare la valuta e dirottarla, tramite bonifici, su conti correnti dedicati. Tra le dieci persone finite in carcere ci sono un cittadino marocchino, uno albanese e otto italiani, di cui quattro residenti in Lombardia.(Rem)