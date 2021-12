Bergamo: ciclista 44enne investito a Fara Gera d'Adda, è grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 44 anni che viaggiava in sella a una bicicletta in via Bergamo a Fara Gera d’Adda è stato investito intorno alle 13. Secondo quanto riferisce Areu in una nota, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 - con un elicottero, un’ambulanza e un’automedica -, e l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con un trauma cranico commotivo e un trauma al volto. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri. (Rem)