Energia: Crippa (M5s), contro rincari servono più rinnovabili

- Il Movimento cinque stelle si "è mobilitato per fronteggiare i rincari delle bollette attesi per i primi mesi del 2022, ma sappiamo che per difendere efficacemente famiglie e Pmi è necessario intervenire anche a livello di Unione europea, puntando con decisione sulle rinnovabili che ormai hanno costi sempre più competitivi. Per questo serve lo scorporo degli investimenti sostenibili dal calcolo del deficit". Lo afferma in una nota Davide Crippa, capogruppo del M5s alla Camera, a margine della comunicazione del premier Mario Draghi in vista del Consiglio europeo. "È importante che il presidente del Consiglio - prosegue il parlamentare - abbia fatto riferimento, nel calmierare i rincari, alla possibilità di chiedere la compartecipazione di chi finora ha ottenuto profitti. Possiamo guardare a quanto intende fare la nuova coalizione di governo in Germania con lo spostamento di una tariffa per le rinnovabili sulla fiscalità generale dal 2023. Per coprire questo costo si utilizzerà il gettito delle aste CO2. Credo che i tempi siano maturi per introdurre anche in Italia un meccanismo che consenta di utilizzare stabilmente l’extragettito contro gli aumenti. Al centro di ogni misura va messo sempre l’interesse dei consumatori". (segue) (Com)