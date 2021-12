Energia: Crippa (M5s), contro rincari servono più rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente pentastellato continua: "Anche l’Unione europea deve mettere in campo interventi più ambizioni e a tal proposito abbiamo già ribadito che, se la Ue vorrà dotarsi di un sistema di acquisto e stoccaggio congiunti di gas per contribuire alla stabilità dei prezzi, bisogna aver chiaro quali potrebbero essere i vantaggi derivanti da questa scelta e quali meccanismi adottare per evitare che alcuni Paesi, tra cui il nostro, si sobbarchino costi maggiori. Per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione abbiamo davanti sfide decisive che riguardano un settore fondamentale come l’automotive. Dobbiamo lavorare allo stop delle immatricolazioni delle automobili con motore a combustione che dovrà avvenire entro il 2035, una scelta che era stata anticipata dal Movimento. Infatti alla Camera dei deputati era già stato approvato un nostro ordine del giorno che impegna il governo ad arrivare a uno stop per la vendita di auto con il motore termico proprio entro il 2035". Crippa conclude: "Gli incentivi all’acquisto di autovetture vanno concentrate sui modelli a zero emissioni e dobbiamo usare questo decennio per mettere a terra un piano organico per accompagnare tutta la filiera verso l’elettrificazione, puntando sulla produzione delle batterie e sulla progettazione in chiave circolare della componentistica auto". (Com)