Speciale energia: Aie, con Omicron domanda petrolio diminuirà e produzione crescerà

- Un eventuale aumento dei casi di infezione da coronavirus dovuto alla variante Omicron potrebbe colpire il mercato energetico, diminuendo la domanda di petrolio in un momento in cui si prevede un aumento della produzione. Lo ha comunicato l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) in un’analisi pubblicata ieri sera sul suo sito ufficiale. Secondo l’Aie, infatti, eventuali restrizioni prolungate potrebbero causare una situazione di stagnazione in cui l’offerta supererà la domanda nel settore petrolifero. Non è d’accordo l’Organizzazione dei Paesi produttori di petrolio (Opec+) che ieri ha presentato le proprie stime per il primo semestre del 2022 sostenendo che la domanda di petrolio aumenterà e che l’Omicron avrà impatti più lievi del previsto sulle economie. (Res)