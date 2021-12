Speciale energia: Cingolani, oggi prezzo gas raddoppiato rispetto pre-pandemia, è problema mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo l’aumento dei prezzi delle bollette "i dati pre-pandemia prevedevano per il gas costi di 25 euro a megawatt di energia prodotta. Post pandemia il prezzo per megawatt è arrivato a 50 euro e adesso sono molto alti". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, durante l’audizione presso le commissioni riunite Attività produttive e Industria di Camera e Senato sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti. "Il problema è presente in tutta Europa. Riguarda tutti i Paesi mondiali", ha aggiunto. (Rin)