Speciale energia: Kosovo, ministro Economia, nei prossimi giorni previsto aumento prezzi dell'elettricità

- La situazione riguardo i prezzi dell'energia elettrica in Kosovo è destinata a peggiorare nei prossimi tre giorni dal momento che una delle unità dell'impianto Kosova B non funzionerà per lavori di manutenzione. Lo ha spiegato il ministro dell'Economia kosovaro, Artane Rizvanolli. "Abbiamo avuto una situazione relativamente buona fino ad ora, dal momento che sin da novembre ci siamo affidati principalmente alle capacità di produzione della Kek e queste sono state sufficienti a coprire il fabbisogno interno", ha dichiarato Rizvanolli, pre-annunciando che la situazione potrebbe diventare più impegnativa a causa dei lavori di manutenzione necessari nell'impianto Kosova B, motivo per cui le autorità kosovare stanno cercando possibilità di cooperazione con Macedonia del Nord e Albania. (Alt)