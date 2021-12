Speciale energia: Cingolani, aumentare produzione nazionale gas senza ricorrere a trivelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario aumentare la produzione nazionale a parità di totale consumo del gas massimizzando ciò che abbiamo già la possibilità di estrarre". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, durante l’audizione presso le commissioni riunite Attività produttive e Industria di Camera e Senato sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti. "L'opzione non è trivellare di più, ma cominciare a utilizzare al massimo i giacimenti che già ci sono e sono stati chiusi e in tempi relativamente brevi, nell'ordine di un anno, possono essere rimessi in funzione", ha spiegato. (Rin)