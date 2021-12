Speciale energia: Arrigoni (Lega), bene Cingolani su passaggio automatico maggior tutela per clienti vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'annuncio del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sul passaggio automatico dei clienti vulnerabili alle tariffe di maggior tutela, al momento del passaggio al mercato totalmente libero alla fine del 2022". Lo afferma in una nota Paolo Arrigoni, senatore della Lega e responsabile dipartimento Energia per il partito. "Come Lega - continua il parlamentare - avevamo presentato delle osservazioni per la protezione dei consumatori di energia più deboli già nel parere delle commissioni parlamentari allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 'Mercato interno dell'energia elettrica', sottolineando come sarebbe stato opportuno sostituire l'attivazione su richiesta, prevista nel nuovo quadro normativo, con il riconoscimento automatico allo scopo di limitare i rischi economici per i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica". (Com)