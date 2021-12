Speciale energia: Amendola, a Consiglio europeo Covid e prezzi energia i due grandi temi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il Consiglio Affari generali dell'Unione europea ha lavorato "in preparazione del Consiglio europeo di giovedì che avrà due grandi temi", il Covid-19 e i prezzi dell'energia. Lo ha detto il sottosegretario di Stato per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, dopo il Consiglio. "Innanzitutto il Covid. Bisogna continuare con il coordinamento europeo, alzare i livelli di distribuzione dei vaccini ai Paesi che non hanno ancora i numeri sufficienti e continuare un lavoro congiunto per far sì che anche in questa ondata l'Europa si muova unita", ha spiegato il sottosegretario. "Il secondo tema è quello relativo ai prezzi dell'energia. L'Italia insieme a Francia, Spagna e altri Paesi propone di muoversi insieme, di avere un comune approccio per quanto riguarda sia calmierare i prezzi, ma anche avere progetti comuni come sullo stoccaggio", ha aggiunto. Amendola ha chiarito che al tavolo dei Ventisette ci saranno temi di politica estera, in particolare la preoccupazione per una escalation in Ucraina e la situazione in Bielorussia. (Beb)