Speciale energia: Crippa (M5s) su caro bollette, servono misure strutturali per soggetti più vulnerabili

- “L’impennata dei prezzi dell’energia elettrica e del gas ha imposto l’urgente necessità di reperire risorse per limitare gli aumenti in bolletta. Il contrasto al caro energia è una questione che il Movimento cinque stelle ha messo subito al centro della propria azione politica, guardando con particolare attenzione ai soggetti economicamente più fragili e alle Pmi. Le previsioni per i primi mesi del 2022 non sono per nulla rassicuranti. Davanti a questo scenario non sono più rinviabili misure strutturali”. Lo ha detto Davide Crippa, capogruppo del M5s alla Camera, a margine dell’audizione del ministro Roberto Cingolani sui prezzi dell’energia. “Serve uno strumento ad hoc - ha proseguito il parlamentare - per tutelare le famiglie più vulnerabili in vista del passaggio al mercato libero previsto per il 2023. Possiamo lavorare allo spostamento di alcuni costi sulla fiscalità generale e dobbiamo anche proseguire nell’utilizzo equilibrato del maggior gettito derivante dalla vendita all’asta delle quote di CO2. Anche i Ppa (Power purchase agreement), ossia gli accordi di fornitura di energia elettrica a lungo termine, che erano già stati al centro della nostra attenzione, possono essere uno strumento efficace per garantire energia a prezzi competitivi in una fase particolarmente delicata come quelle che stiamo affrontando”. (Rin)