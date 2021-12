Speciale energia: Egitto valuta riavvio e sviluppo primo reattore nucleare di Inshas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Autorità egiziana per l'energia atomica Amr al Hajj, ha annunciato un nuovo studio per riavviare e sviluppare il primo reattore nucleare a Inshas, a nord-est del Cairo. Secondo quanto diffuso dai media locali, Al Hajj avrebbe confermato che è in corso un progetto di cooperazione con l’Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), e alcuni Paesi per discutere della possibilità di modernizzare e sviluppare il reattore. L'Autorità egiziana per l'energia atomica possiede due reattori a fissione a scopo di ricerca nella città di Inshas e ha istituito una fabbrica di radioisotopi, per un costo di 75 milioni di sterline egiziane (4,7 milioni di dollari). (Cae)