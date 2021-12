Kenya: rilevati nuovi casi di variante Omicron, tasso di positività risale dopo mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Kenya, Mutahi Kagwe, ha confermato che nel Paese sono stati rilevati nuovi casi della variante Omicron del Covid-19, contraddicendo precedenti dichiarazioni che si volevano rassicuranti sulla situazione sanitaria nazionale. Secondo la nuova stima, il tasso di positività al Covid-19 in Kenya è salito ieri a 331 nuovi casi giornalieri, il bilancio più alto negli ultimi mesi. Attualmente, ha spiegato Kagwe, in Kenya il numero totale di casi rilevati è di 256.815, inclusi 5.349 decessi. Mentre il governo di Nairobi ha adottato una linea dura per spingere i kenioti a vaccinarsi, ieri un'alta corte in Kenya ha sospeso una direttiva del governo che mirava a vietare alle persone non vaccinate di accedere ai servizi negli uffici dell'amministrazione pubblica. Nel respingere la direttiva, il giudice Anthony Mirima ha affermato che la sua sentenza rimarrà in vigore fino all'udienza del caso, fissata il prossimo 4 gennaio, e fino a quando non sarà emessa una sentenza definitiva. (segue) (Res)